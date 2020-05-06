Şanlıurfa Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında oluşturulan İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında oluşturulan İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda alınan tedbir kararları ve normalleşme adımları görüşüldü.

Normalleşme planı kapsamında atılacak adımların da görüşüldüğü toplantıda, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berberler ve alışveriş merkezlerinde alınacak tedbirler istişare edildi.

Toplantıya, Vali Erin'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ile kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA