ŞANLIURFA - Özer: "2022 yılında toplam 73 yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız"
AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
ŞANLIURFA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.