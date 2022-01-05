ŞANLIURFA - Özer: "2022 yılında toplam 73 yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız" - Haberler
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ŞANLIURFA - Özer: "2022 yılında toplam 73 yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız"

AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

ŞANLIURFA - Özer: 2022 yılında toplam 73 yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız

ŞANLIURFA - Özer: 2022 yılında toplam 73 yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız

ŞANLIURFA - Özer: 2022 yılında toplam 73 yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Açıklaması

 Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir...

Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir...

 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil

AA / Ferhat Barulay - Son Dakika Haberleri

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