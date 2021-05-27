ŞANLIURFA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; 8 AYLIK BEBEK ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI
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ŞANLIURFA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; 8 AYLIK BEBEK ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 8 aylık Aleyna Toprak hayatını kaybetti, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 8 aylık Aleyna Toprak hayatını kaybetti, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Nurettin Toprak yönetimindeki 07 AHZ 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Nurettin Toprak ile yanındaki Amine, Abdülaziz, Aleyna, Ayşe ve Arya Line Toprak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 8 ayık bebek Aleyna Toprak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ŞANLIURFA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; 8 AYLIK BEBEK ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI
ŞANLIURFA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; 8 AYLIK BEBEK ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞANLIURFA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; 8 AYLIK BEBEK ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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