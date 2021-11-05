Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki bir çöp konteynerinde el bombası bulundu.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki bir çöp konteynerinde el bombası bulundu.
Terminal bahçesinde bulunun çöp konteynerinde el bombası gören temizlik görevlisi durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin yaptığı incelemede el bombası güvenli bir şekilde alınarak emniyete götürüldü.
AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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