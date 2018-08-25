Şanlıurfa Otogarında Bayram Dönüşü Yoğunluğu

Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Kurban Bayramı tatili sonrası başlayan dönüşler yoğunluğa neden oldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından metropollerden Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlar, dönüş için geldikleri otogarda yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşın bilet bulmakta sıkıntı yaşadığı terminalde bazı firmalar ise ek seferler yaptı. Tatil dönüşü Şanlıurfa'ya gelen bazı vatandaşlar tatilin güzel geçtiğini belirtirken, şehirden ayrılan bazı vatandaşların ise üzgün olduğu görüldü.

Ayrıca terminalde polis ekiplerinin de şüpheli çanta ve şahıslar üzerinde arama yaptığı görüldü. - ŞANLIURFA