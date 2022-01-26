Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki yollar kar yağışı nedeniyle tırlara kapatıldı

GAZİANTEP (AA) - Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa- Osmaniye illeri arasındaki kara yolları, tır trafiğine kapatıldı.

AA muhabirinin Gaziantep Valiliğinden aldığı bilgiye göre, gece yarısı itibariyle etkili olan kar nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bu kapsamda oluşabilecek trafik kazalarına bağlı olarak yaşanabilecek trafik akışının durmasının önüne geçebilmek için Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları tır trafiğine kapatıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların kent genelinde trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti.