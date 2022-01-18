Şanlıurfa okullar tatil mi? 19 Ocak yarın Şanlıurfa'da kar tatili var mı?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? Son dakika Şanlıurfa'da kar tatili var mı?

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şanlıurfa'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Şanlıurfa Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteoroloji tahminler doğrultusunda yarın kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği aktarıldı. Hava şartları nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü kent genelindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

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