Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kolsuz - Güncel
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Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Eyyübiye ilçesindeki yüksek kesimler ile Akabe, Evren Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesinde kar yağışı etili oldu.
Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Eyyübiye ilçesindeki yüksek kesimler ile Akabe, Evren Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesinde kar yağışı etili oldu. Bir süre devam eden kar yağışı, çiftçi ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Mart ayında 3 gündür aralıklarla yağan kar herkesi şaşkına çevirdi.