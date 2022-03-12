Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kolsuz - Güncel
 - Güncelleme:

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Eyyübiye ilçesindeki yüksek kesimler ile Akabe, Evren Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesinde kar yağışı etili oldu.

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Eyyübiye ilçesindeki yüksek kesimler ile Akabe, Evren Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesinde kar yağışı etili oldu. Bir süre devam eden kar yağışı, çiftçi ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Mart ayında 3 gündür aralıklarla yağan kar herkesi şaşkına çevirdi.

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Güncel

Karaköprü, Şanlıurfa, Evren, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title