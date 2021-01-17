Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

17.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:36
Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden yolun, yağış nedeniyle kapandığı öğrenildi.

Bölgeden geçen Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşım zor şartlar altında sağlanıyor.

Karayolları ekiplerince yolda, kar küreme çalışması yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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