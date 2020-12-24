Şanlıurfa'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri oldu
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Şanlıurfa'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri oldu

24.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:11
Şanlıurfa'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri oldu

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Tolgahan Öztoprak'ın yerine Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Tolgahan Öztoprak'ın yerine Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Tolgahan Öztoprak'ın yerine Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

Şanlıurfa'ya 2018 yılında atanan Tolgahan Öztoprak, burada 2 yıl görev yaptı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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