Şanlıurfa'da Akraba İki Aile Birbirine Girdi: 3 Ölü, 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde meydana gelen silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında kavga yaşandı. Silahların da kullanıldığı kavgada Sait K., İbrahim Halil K., Şeyhmus K., Ahmet K. ve Hacı K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
YARALILARI HASTANEYE KALDIRILDI
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabri K., Ahmet K. ve Şeyhmus K. doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavga ile ilgili soruşturma başlattı.
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Sirf oksijen israfi bunlar ...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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urfaya eşşek geldi ana urfaya eşşek geldi 3 eşşek karı kızı oğlu yüz üstü bıraktı gitti. bilemem anlatabildimmi allah akıl fikir versinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yanlis anlasilmasin ama dogudaki bazi kisilere ozgu kotu bir koku var abi.iman desen ramazanda dukkanlar kapali herkes orucunda ibadetinde.temizlik imandan gelir sozunu biliyorlar mi acaba.aci ama gercek bunlar,tepki gosteren cok olur simdi.Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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normal alkol almıyolar ramazandaCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Butun dunya degisir ama urfa degismez ...Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır