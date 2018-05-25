Şanlıurfa'da Akraba İki Aile Birbirine Girdi: 3 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde meydana gelen silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında kavga yaşandı. Silahların da kullanıldığı kavgada Sait K., İbrahim Halil K., Şeyhmus K., Ahmet K. ve Hacı K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

YARALILARI HASTANEYE KALDIRILDI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabri K., Ahmet K. ve Şeyhmus K. doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavga ile ilgili soruşturma başlattı.