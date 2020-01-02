Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında kar hayatı olumsuz etkiliyor
Haberler » Güncel » Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında kar hayatı olumsuz etkiliyor - Haber

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında kar hayatı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

02.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:06
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında kar hayatı olumsuz etkiliyor

'nın ilçesi kırsalında etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğle saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerin yanı sıra kırsalı ile Garoz ve Defere mahallelerinde etkili oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Siverek - Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazanın ardından trafikte aksamalar yaşandı.

Karayolları ekiplerince bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolun açık tutulduğu belirtildi.

Sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler