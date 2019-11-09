Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi (1)

09.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:41

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle eğitime ara verilen Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde telafi eğitim programı başladı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ilçelerinin tamamında, Birecik ilçesinin ise sınır bölgelerinde 10-28 Ekim'de eğitime verilen arayı telafi için program hazırladı. Bu kapsamda, ilk telafi eğitimi bugün ders zili çaldı.

Ders saatinin gelmesiyle birlikte okula gelen öğretmen ve öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütünün saldırıları nedeniyle okulların 12 gün boyunca tatil edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin ve sivil halkın zarar görmemesi için okullara ara verilmişti. Şanlıurfa Valiliği bir plan yaptı, bu plan dahilinde bugün eğitimler başladı. 7 hafta boyunca cumartesi günleri ve 18-22 Kasım ara tatilleri telafi eğitimler için değerlendirilecektir. Bu şekilde öğrencilerimiz geri kaldıkları konularda normal seyrine geleceklerdir. Ayrıca öğrencilerimiz için psikososyal destek hizmetleri kapsamında rehber öğretmenlerimiz çalışıyor, öğrencilerimizde oluşan olumsuz etkileri kaldırmak için gayretle çalışmaktadırlar."

Akçakale Süleyman Şah İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Meryem Işık da okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, yapamadıkları dersleri görecek olmalarının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

4. sınıf öğrencisi Mahmut Akdoğan ise terör örgütünün saldırıları nedeniyle okullarına gidemediklerini aktararak, "Telefi etmek için cumartesi günleri ve tatillerde okulumuza devam edeceğiz öğretmenimi okulumu ve arkadaşlarımı seviyorum." dedi.

Yapılamayan 12 günlük eğitim öğretim için 9 Kasım ve 28 Aralık tarihlerindeki her hafta cumartesi günü telafi eğitimi gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, 18-22 Kasım'daki ara tatilde de eğitimlere devam edilecek.

Kaynak: AA