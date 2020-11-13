Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı
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Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı

13.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:36
Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı

ŞANLIURFA'da yaşayan ve 'mıknatıs adam' lakabı ile anılan Vahit Balan (68), bio enerji ile migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini iddia ediyor.

ŞANLIURFA'da yaşayan ve 'mıknatıs adam' lakabı ile anılan Vahit Balan (68), bio enerji ile migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini iddia ediyor. Vücuduna bıçak, kaşık ve çekiç gibi metalleri yapıştıran Balan, doktorların bu durumun bio enerjiden kaynaklandığını söylediğini ifade etti.

Şair Nabi Mahallesi'nde yaşayan Vahit Balan, hastalıkları vücudundaki bio enerji sayesinde tedavi ettiğini iddia ediyor. Vücudunda bulunan bio enerji ile ilaçsız şekilde hastalıklara şifa bulduğunu öne süren Balan, havaların soğumasıyla birlikte migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini söyledi. 'Mıknatıs adam' olarak ünlenen Vahit Balan, mıknatıs gücünün yaşının ilerlemesine rağmen her geçen gün daha arttığını belirterek; "Vücudumda doğuştan beridir mıknatıs gücü var. Defalarca doktora gitmeme rağmen bana vücudumda bio enerji olduğunu söylediler. Bu gidişle vücudumdaki bio enerji gücü daha da artacak. Yaşım ilerlemesine rağmen mıknatıs gücümde azalma olmadı" dedi.Vücuduna 50 kilogram metal eşya yapıştırmayı hedeflediğini belirten Balan, bunun için eğitim gördüğünü ve başarı belgesi aldığını ifade etti. İlerlemiş yaşına rağmen vücudunda çekiç, orak, kerpeten, bıçak gibi metal malzemeleri dakikalarca taşıyan Balan'ı görenler ise şaşkınlık yaşıyor.


Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı
Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı
Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı
Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı
Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı
Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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