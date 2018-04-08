Şanlıurfa'nın Kurtuluşundan Sonra Çekilen İlk Fotoğraflar

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, şehrin kurtuluşu sırasında çekilen fotoğraflar ilk kez sergilendi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda, şehrin kurtuluşu sırasında çekilen fotoğraflar arşivlerden alınarak il kez sergiye sunuldu. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin açılışını gerçekleştirdiği sergi, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gösterildi. Urfalılar ilk kez gördükleri fotoğraflar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Açılışı yapılan sergide bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu konulu fotoğraf sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Meslektaşım Müslüm Akalın'ın arşivinden ve diğer ona destek veren tüm ekibinin arşivinden Şanlıurfa'nın düşman işgalinden böyle bir geçmişine gideceğiz. 1920 ve öncesinde Şanlıurfa hangi karelerle kahramanlığını ve kurtuluşunu gösterdi ve bu cennet vatanı hangi mücadele ile emanet ettiler hep birlikte gezerek görmüş olacağız" diye konuştu.

Toplam 56 fotoğraftan oluşan sergideki birçok fotoğrafın ilk defa gün yüzüne çıktığı belirtildi.

İstiklal Madalyası da ilk kez görücüye çıktı

Ayrıca sergide Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun sembolü olan İstiklal Madalyası da ilk kez vatandaşlar tarafından görüldü. Vatandaşların 'Urfa'nın gururu' diye tanımladığı İstiklal Madalyasına ilgi yoğun oldu. - ŞANLIURFA