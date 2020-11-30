Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli, Kovid-19'a yakalandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli, Kovid-19'a yakalandı

30.11.2020 23:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:04
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli, Kovid-19'a yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Baydilli, sosyal medya hesabından, Kovid-19 testi sonucunun pozitif olduğunu bildirerek, şunlara yer verdi:

"Genel sağlık durumum iyi. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci inşallah atlatacağız. Tüm hastalarımıza dua eder, dua beklerim inşallah."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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