Şanlıurfa'nın ilk sosyal mesafeli Cuma namazı Balıklıgöl'de kılındı
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Şanlıurfa'nın ilk sosyal mesafeli Cuma namazı Balıklıgöl'de kılındı

Şanlıurfa'nın ilk sosyal mesafeli Cuma namazı Balıklıgöl'de kılındı Korona virüs nedeniyle Diyanet işleri Başkanlığı tarafından 19 Martta alınan karar sonrası Şanlıurfa'da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı Balıklıgöl'de kılındı.

29.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:43

Şanlıurfa'nın ilk sosyal mesafeli Cuma namazı Balıklıgöl'de kılındı

ŞANLIURFA - Korona virüs nedeniyle Diyanet işleri Başkanlığı tarafından 19 Martta alınan karar sonrası Şanlıurfa'da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı Balıklıgöl'de kılındı. Cami avlusunda kılanan Cuma namazı drone ile havadan görüntülendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı korona virüs salgını nedeniyle 19 Martta aldığı kararla yurttaki camilerde Cuma namazının kılınmasını kaldırdı. Karar sonrası 20 Mart perşembe günü camilerde Cuma namazı kılınamadı. Aradan geçen 71 günün ardında yurttaki bazı camilerde Cuma namazı kılınmasına karar verildi. Şanlıurfa'da ise tarihi, turistik ve dini mekanlardan biri olan Balıklıgöl'de ilk mesafeli Cuma namazı kılındı. Vatandaşlar, uzun bir aradan sonra Cuma namazını cemaatle birlikte kılmak için Balıklıgöl'e akın etti. Cemaat, aralarına mesafe koyarak Cuma namazını kıldı. Cami avlusunda kılınan Cuma namazı drone ile havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'nın ilk sosyal mesafeli Cuma namazı Balıklıgöl'de kılındı

Kaynak: İHA

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