Şanlıurfa'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Şanlıurfa'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Şanlıurfa'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti, Hilvan ve Akçakale ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti, Hilvan ve Akçakale ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Siverek Şehitliği'nde düzenlenen programda Siverek Kaymakamlığı, 107. Topçu Alayı ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla sona erdi.

Programa Siverek Kaymakam Vekili Coşkun Doğan, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Akif Gülel, daire müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Halfeti

Halfeti Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Selami Korkutata ve Belediye başkan yardımcısı Müslüm Kandamar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Kaymakam Korkutata ve Müslüm Kandamar'ın yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Benzer törenler, ilçe protokollerinin katılımıyla Akçakale ve Hilvan ilçelerinde de gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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