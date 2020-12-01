Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Canpolat Kovid-19'a yakalandı
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Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Canpolat Kovid-19'a yakalandı

01.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:50
Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Canpolat Kovid-19'a yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Canpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, tedbir amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım. Dualarınızı bekler, saygılar sunarım."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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