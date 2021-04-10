Şanlı Kurtuluş için pedal çevirdiler
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Şanlı Kurtuluş için pedal çevirdiler

İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - Haberler | Güncel

Şanlı Kurtuluş için pedal çevirdiler Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü nedeniyle bir araya gelen bisiklet ve motosiklet tutkunları 'Kurtuluş' için pedal çevirdiler.

Şanlı Kurtuluş için pedal çevirdiler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü nedeniyle bir araya gelen bisiklet ve motosiklet tutkunları 'Kurtuluş' için pedal çevirdiler.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bir grup bisiklet ve motosiklet tutkunu bir araya gelerek Şanlıurfa'nın kurtuluşunu pedal çevirerek kutladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Meclisi, Urfasiklet Derneği, Urbit Spor Kulübü ve Şanlıurfa Türk Riders Chopper Clüp üyesi yaklaşık 150 kişi Şanlıurfa müzesi önünde pedal çevirerek yaklaşık 10 kilometre yol kat etti. Bisiklet ve motosiklet tutkunlarının gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Programın sonunda etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Dedeoğlu Şanlıurfa'nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 11 farklı branşta etkinlik düzenlediklerini belirterek 11 Nisan ruhunu yaşatmak adına bu etkinliği düzenlediklerini aktardı.

Bisiklet ve motosiklet kortejine katılan sporcular da duygu ve düşüncelerini aktararak Şanlıurfa'nın kurtuluşu işin pedal çevirdiklerini belirttiler.

Şanlı Kurtuluş için pedal çevirdiler
Şanlı Kurtuluş için pedal çevirdiler
Şanlı Kurtuluş için pedal çevirdiler
Şanlı Kurtuluş için pedal çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

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