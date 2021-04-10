Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerinde SOLOTÜRK gösteri yaptı
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Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerinde SOLOTÜRK gösteri yaptı

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerinde SOLOTÜRK gösteri yaptı

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamda Malatya'dan havalanan SOLOTÜRK, kısa sürede ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı.

Gösteriyi eski havaalanında toplananlar, Türk bayraklarıyla alkışlayarak ilgiyle izledi.

SOLOTÜRK pilotu, gösterinin sonunda alanda kendisini izleyenleri telsiz yardımıyla selamlayarak, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı ve Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e Allah'tan rahmet diledi.

Öte yandan jandarma ekipleri de helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirdi.

Her iki gösteri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlenerek uzun süre alkışlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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