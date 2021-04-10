Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Özcan, büyük Türk milletinin inancı ve sarsılmaz iradesiyle yaptığı İstiklal Savaşı'nın, bugünkü modern Türkiye'nin sağlam ve sarsılmaz temel taşını oluşturduğunu belirtti.

Anadolu'da verilen bu varlık-yokluk mücadelesinde 11 Nisan 1920'nin şanlı şehir Urfa için unutulmaz bir tarih olduğunu kaydeden Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onikiler adı altında toplanan ecdadımız yaptığı kutlu mücadele ile Anadolu'ya örnek bir şehir olarak azim ve mücadele aşılamış olup, 11 Nisan'da Urfamızın bağımsızlık yolundaki kararlılığını göstererek baskıyı, esareti ve işgali reddedip düşmanları vatan topraklarından defetmiştir. Urfamızın 101 yıl önce bugünlerde göstermiş olduğu destansı mücadeleden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1984 yılında 'Şanlı' unvanı ve 2016 yılında da İstiklal Madalyası verilerek Urfamız onurlandırılmıştır. Bu vesile ile şanlı bir mücadele ve direnişle bize bu cennet vatanı canlarını feda ederek bırakan ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Aydınlık da mesajında aşiretlerin Kuvay-ı Milliye'ye verdiği desteği vurgulayarak şöyle devam etti:

"19 Mart 1919 yılında ilk önce İngilizlerin ve daha sonra Ekim 1919'da Fransızların işgaline maruz kalan Urfamız, nihayetinde inançlı, kararlı ve cesur büyüklerimiz tarafından 11 Nisan 1920 tarihinde düşman işgalinden kurtarıldı. Birlik, beraberlik ve mücadelemize şahit Şanlıurfamızın bu onurlu gününü, kurtuluşunun 101. yılını kutlarken başta İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuvay-ı Milliye'ye destek veren, memleketi için canını ortaya koyan aşiretlerimizin, ailelerimizin tüm büyüklerini, şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat da 101 yıl önce ecdadın kanıyla, canıyla verdiği mücadele sonucunda bu toprakların özgürleştirildiğini hatırlattı.

İstiklal ruhunu yaşatmanın bir vefa borcu olduğunun da altını çizen Başkan Canpolat, şunları kaydetti:

"Bu şehrin işgalden kurtuluşu için sergiledikleri destansı mücadeleyi tarihin sayfalarına kanıyla, canıyla işleyen dedelerimizin bizlere emanet ettiği bu onurlu duruşu, gelecek nesillere taşımanın gayreti içinde olacağız. 11 Nisan 1920 günü, Urfalıların birlik ve beraberliğinin düşmana karşı kazandığı İstiklal Madalyası'nı, tarihin boynuna astığı gündür. Şanlı dedelerimizin destan yazan istiklal ruhunu yaşatmak vefa borcumuz, o ruhu cennet vatanımızın her karşısında yaşamak da en asil ödevimiz olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın