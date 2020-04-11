Şanlıurfa'nın düşman işgalindan kurtuluşunun 100. yıl dönümü Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erin, mesajında, Şanlıurfalıların ortaya koyduğu mücadele, cesaret ve azimle önce İngilizlerin, sonra Fransızların işgal ettiği şehrini, Onikilerin liderliğinde örgütlenerek düşman işgalinden kurtararak her türlü övgüyü ve takdiri hak eden bir millet olduğunu belirtti.

Kurtuluş etkinliklerinin, küresel salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ertelendiğini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"İnsanların bir araya gelmesinin engellenmesine yönelik bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında, bu yıl gerçekleştirmeyi çok arzuladığımız kutlamaları maalesef gerçekleştiremiyoruz. Ancak bunun heyecanını tüm Şanlıurfalı kardeşlerimizin yaşadığının farkındayız. Şanlıurfa'nın işgalden kurtarılması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, istiklal mücadelemizin kahramanlarını, bu mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyor, Şanlıurfalı kardeşlerime en samimi duygularımla saygılarımı, teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA