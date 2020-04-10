Şanlıurfa'nın düşman işgalindan kurtuluşunun 100. yıl dönümü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül, yayımladığı mesajda 11 Nisan 1920'de Şanlıurfa'nın kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihe not düştüğünü, kurtuluşun kurtuluşlara ilham olduğunu belirtti.

"Şanlıurfa'nın kurtuluşu dedelerimizin ve atalarımızın zaferidir." ifadesini kullanan Beyazgül, şunları kaydetti:

"9 Şubat 1920'de başlayan Şanlıurfalıların direnişi zaferle sona ermiş ve işgalci Fransız kuvvetleri 11 Nisan 1920'de şehirden kovulmuştur. İşte o gün yani 11 Nisan 1920'de Şanlıurfa kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihe not düşmüş, kurtuluşu kurtuluşlara ilham olmuştur. Bu kurtuluş Şanlıurfa ve dışında yaşayan 2,5 milyon insanımızın, dedelerinin ve atalarının zaferidir."

Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kutlamaları dijital ortama taşıdıklarını Beyazgül, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 1984 yılında 'şanlı' ünvanı almış ve 2016 yılında şehrimize İstiklal Madalyası verilmiştir. Bu önemli günün 100. yılını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Büyükşehir belediyemizin organizasyonu ile 'Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali olarak 2020 yılını etkinlikler ve çalışmalar ile gerçekleştiriyoruz. Ancak bugün koronavirüs nedeniyle etkinliklerimizin önemli bir kısmını iptal etmek ve dijital ortama taşımak zorunda kaldık. Koronavirüs geçtikten sonra halkımızla yine beraber olacağız. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA