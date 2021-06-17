Hastane inşaatında göçük...Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı

Hastane inşaatında göçük...Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı - ŞANLIURFA – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastanenin kanalizasyon hattında göçük meydana geldi.

Hastane inşaatında göçük...Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı

- ŞANLIURFA – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastanenin kanalizasyon hattında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastane inşaatının kanalizasyon hattında çalışma yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Göçükte 2 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. Toprak altında kalan işçileri çıkartmak için ekipler yoğun bir çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan