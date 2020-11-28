Şanlıurfa'nın cadde ve meydanları boş kaldı

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte uygulama yapan polisler, kimlik kontrolü yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle hafta sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa'yı sessizliğe bürüdü. Saat 20.00'da başlayan kısıtlamayla birlikte cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü, esnaf iş yerlerini kapatarak evlerinin yolunu tuttu. Kentin işlek bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, araçları durdurup kimlik kontrolü yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar yollarına devam ederken kurala uymadığı tespit edilenlere ise cezai işlem uygulandı.

Saat 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 10.00'da sona erecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı