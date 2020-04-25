Şanlıurfa'nın asırlık çınarları yaşadıklarını anlattı
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Şanlıurfa'nın asırlık çınarları yaşadıklarını anlattı

ŞANLIURFA'da, TBMM'nin kuruluşu ile aynı yaşta olan vatandaşlar, anılarını ve geçmişe olan özlemlerini anlattı.

25.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:51
Şanlıurfa'nın asırlık çınarları yaşadıklarını anlattı

ŞANLIURFA'da, TBMM'nin kuruluşu ile aynı yaşta olan vatandaşlar, anılarını ve geçmişe olan özlemlerini anlattı. Şanlıurfa Valiliği'nin tespit ettiği 57 asırlık çınardan biri olan ve 23 Nisan'da 100 yaşına giren Perişan Bizci, hayatında hiç unutamadığı olayın kıtlık döneminde ekmeği karneyle alması olduğunu söyledi. Bizci, günümüzde ekmeklerin çöpe atılmasına da tepki gösterdi.  

Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde 1920 yılında doğan ve halen hayatta olan 57 vatandaşı tespit etti. Valilik daha sonra, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bu kişilere sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Doğum günü sürprizi yapılan 57 asırlık çınardan biri olan, 12 çocuk 35 torun sahibi Perişan Bizci, tüm dünyayı saran koronavirüsün son bulması için dua ediyor.

'HAYATIM BOYUNCA HER ŞEYİN KIYMETİNİ BİLDİM'Çocuklarından 5'inin vefat ettiğini belirten Bizci, "Ben en küçük oğlum Yasin'le birlikte kalıyorum. Oğlum ve torunlarım bana iyi bakıyor. Halimize sürekli şükrediyoruz. Ayağım sakat olmasına rağmen namazımı hep kılıyorum. Hayatım boyunca her şeyin kıymetini bildim. Kıtlık ve yoksulluk döneminde yaşadığımız o zorlu yıllar hep aklımda ekmeği karneyle alırdık. Şimdi ise ekmekler çöpe gidiyor. Allah bir an önce bu hastalıktan dünyayı temizlesin. Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin" dedi.'İBADETİNİ HİÇ AKSATMIYOR'Annesine 32 yıldır baktığını belirten 4 çocuk babası Yasin Bizci ise, "Annem TBMM'yle aynı yaşta. İlerlemiş yaşına rağmen hafızası yerinde, telefon kullanabiliyor. İhtiyacını kendisi gidermeye çalışıyor. Bunca yıl yaşamasının sırrı sağlıklı ve doğal beslenmesinden geliyor. İbadetini hiçbir zaman aksatmıyor" diye konuştu.'BUNCA YIL YAŞAMASININ SIRRI, HAYATI ÇOK SEVİYOR'100 yaşına giren 4 çocuk ve 22 torunu olan Duduhan Bedlek ise kızı Benveş Bedlek ile yaşadığını söyledi. Annesine 36 yıldır baktığını anlatan Benveş Bedlek şunları söyledi: "21 yıl önce babam hayatını kaybetti. Anneme biz bakıyoruz diğerleri farklı yerlerde yaşıyor. Annem en çok geçmiş yılları özlüyor. Bunca yıl yaşamasının sırrı ise hayatı çok seviyor. Yediği içtiğine çok dikkat ediyor. 100 yaşına rağmen hiç Türkçe konuşmayı öğrenmemiş bütün ihtiyacını kendisi görüyor."

TBMM'yle yaşıt olan 8 çocuklu 35 torun sahibi Abdullah Kılınç da oğlu Sabri Kılınç'ın evinde 30 yıldır kaldığını söyledi. Köylerde çoban olduğu için hiç Türkçe konuşamadığını anlatan asırlık çınar Kılınç, doğal yiyecekler yediğini, halen anne ve babasını unutamadığını söyleyerek, kendisine bakan evlatlarına çok teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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