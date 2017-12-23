Şanlıurfa Müsiad'da Sabah Sohbetleri

Mustafa KORUYUCU hoca efendinin Konya'dan gelip hitap ettiği MÜSİAD üyeleri programa İbrahim Halilullah Dergah camisinde eda ettikleri sabah namazı ile başladılar.



Şanlıurfa MÜSİAD şube başkanı Mahmut BARUT ve üyelerden Ahmet BOZ, Ömer SİNGAN, Halil BULUT , Mustafa DÖRTBUDAK, Metin KÜRKÇÜOĞLU, Halil BULUT, Zeynel Abidin ŞEBEL ve Genç MUSİAD üyelerinin iştirak ettiği program, sabah namazından sonra kahvaltı ve il dışından gelen Mustafa KORUYUCU Hoca efendi'nin ticaret ve helal kazanç konulu sohbeti ile devam etti.



Şanlıurfa MUSİAD üyeleri " sayın hoca efendinin kazanç alış veriş ve helal haram üzerine İslam dininin şer-i ve fıkıh çizgisinde aradığı şartları biz tüccarların kendilerine hayat boyu ilke ettiklerini ve çok faydalı bir çalışmayı takip ettiklerini" ifade ettiler.