Son dakika! Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi

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Son dakika haberi... Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar zamanlarını Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.

Abdulhamithan ile tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, dua etti. Bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı.

Mevlit programının ardından camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

Malatya

Turgut Özal Cami'ye gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında saf tuttu.

Okunan mevlit ile Kuran-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar daha sonra yapılan duanın ardından namaza durdu.

Kale ilçesinde ise AK Parti Kale Gençlik Kolları Başkanı Furkan Toplan ve yönetim kurulu üyeleri, Miraç Kandili dolayısıyla ilçede kandil simidi ikram etti.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Programlardan sonra bazı vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.

Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

- Gaziantep

Gaziantep'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Vatandaşlar ise yapılan dualara eşlik etti.

Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar dua ederken, bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı.

Duaların arından vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş