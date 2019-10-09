Şanlıurfa milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı

Şanlıurfa milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı

Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı (2)SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİ AKÇAKALE'DEFırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinde konuşlu olan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu askerleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekata katılmak...

09.10.2019 03:57
Şanlıurfa milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı

Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı (2)

SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİ AKÇAKALE'DE

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinde konuşlu olan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu askerleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekata katılmak üzere Kilis'ten çıkan 150 araçlık konvoyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Suriye Milli Ordusu askerleri ile mühimmat taşıyan araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yaptı.

Kaynak: DHA
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