Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi
Haberler » Güncel » Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi - Haber

Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi

Metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildiŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın eğitimli narkotik köpeği ile metruk bir eve düzenlediği operasyonda 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

31.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:11
Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi

Metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın ilçesinde jandarmanın eğitimli köpeği ile metruk bir eve düzenlediği operasyonda 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Viranşehir ilçe merkezinde oturan bir kişiye ait metruk eve operasyon düzenlendi. Evde eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, duvar boşluklarında gizlenmiş 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplar el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler