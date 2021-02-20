10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı
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10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı

20.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:36

10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı?ŞANLIURFA merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü, tutuklandı.

10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı

?ŞANLIURFA merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, örgüt içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 12 Şubat günü Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Suriye'nin Ayn El Arap kenti ile Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün kamplarının bulunduğu Kandil bölgesinde silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları belirlendi.

Teröristbaşının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat'ta kentlerde eylem yapmak için görevlendirildikleri saptanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı
10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı
10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı
10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı
10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı
10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı
10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı
10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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