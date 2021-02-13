Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor
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Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor

13.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:21

Şanlıurfa merkezli 10 ilde dün terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa merkezli 10 ilde dün terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da yakalanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu arada bazı şüphelilerin terör örgütünün Suriye'deki kamplarında silahla çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıktığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, "terör örgütü içinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri" şeklinde haklarında tespit bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatmış, dün 10 ilde 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor
Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor
Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor
Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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