Şanlıurfa merkezli suç örgütüne operasyon Şanlıurfa merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 49 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 49 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince kentte faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, silahlı örgüte üye olma, birden çok kişiyle nitelikli yağma, 6136 SKM, silahlı tehdit, tefecilik, kumar oynanması için yer sağlama, kullanmak için uyuşturucu temin etme, kullanma ve bulundurma ile yasa dışı bahis suçlarına karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Mersin ve Edirne illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toplam 250 personelle 61 adrese yapılan operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 bin 225 mermi, 10 ruhsatlı, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, kumar oynatılmasında kullanılan çok sayıda materyal ile çok sayıda alacak verecek defteri, not kağıtları ele geçirildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 8'i ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA