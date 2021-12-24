Şanlıurfa merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Siverek Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe merkezi ile Diyarbakır ve Adıyaman'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, silah ve mermi ticareti yaptıkları iddiasıyla M.P, Ş.Ç, Y.S, İ.K, A.K. ve B.A. gözaltına alındı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 10 tabanca, 13 şarjör ve 96 mermi ile muşta ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet