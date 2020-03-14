Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı operasyonuna 15 tutuklama
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Hırsızlık Büro Amirliği, Şanlıurfa, Güncel

Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı operasyonuna 15 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, örgütlü oto hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

14.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:44
Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı operasyonuna 15 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, örgütlü oto hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa merkezli Antalya ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, çalıntı, hacizli, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş veya silinmiş 54 araç ile ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca suçlardan elde edilen yaklaşık 4 milyon lira değerindeki 31 taşınır ile 10 taşınmaz mülke şerh konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı operasyonuna 15 tutuklama

Kaynak: AA

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Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı operasyonuna 15 tutuklama

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