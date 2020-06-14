Şanlıurfa merkezli "Matadorlar" çetesi çökertildi Ankara polisi, 83 yaşındaki bir kadının 500 bin lira değerindeki altın ve dövizini çalan zanlıları yakalamasının ardından, Şanlıurfa merkezli "Matadorlar" çetesini çökertti.

Ankara polisi, 83 yaşındaki bir kadının 500 bin lira değerindeki altın ve dövizini çalan zanlıları yakalamasının ardından, Şanlıurfa merkezli "Matadorlar" çetesini çökertti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Son olarak 83 yaşındaki bir kadının 500 bin lira değerindeki altın ve dövizini çalan zanlılar, polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu yakalandı. Yaşlı kadına çalınan altınları ve dövizleri teslim edildi.

Üç ilde eş zamanlı operasyon

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki sorgularında birlikte hareket ettikleri suç örgütünün nasıl çalıştığını ve örgütün tepe kadrosundakilerin isimlerini itiraf etmeleri üzerine ekipler, tekrar çalışma başlattı.

Örgütün Şanlıurfa'da çağrı merkezini andıran bir adresten telefonla arayıp ulaştıkları mağdurlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları ve türlü bahanelerle vatandaşların paralarını aldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, kendi aralarında mail yoluyla iletişim kuran 4 şüpheliye yönelik İstanbul, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, uçakla Ankara Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı. Yapılan çalışmalar ve çapraz sorgu neticesinde 9 ayrı olay aydınlatıldı.

Şanlıurfa merkezli "Matadorlar" olarak adlandırılan çetenin üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA