Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Şanlıurfa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu kamu ve özel sektör çalışanı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA