Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:04
Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında doktor ve polisin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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