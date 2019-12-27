Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı
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Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

27.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:26
Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı

merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da 20 Aralık'ta terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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