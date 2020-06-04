Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı yakalandı
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Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4'ü aktif görevde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı yakalandı
04.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:01

Şanlıurfa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4'ü aktif görevde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bayburt ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen 1 üsteğmen ve 4'ü aktif olarak görevde bulunan 5 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin de arandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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