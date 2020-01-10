Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alında.

10.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:19
Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alında.


Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile İstanbul ve Mersin'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında aralarında doktor, polis ve çeşitli kamu kurumlarında çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler