Son dakika haberleri | Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Son dakika habere göre Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, Sakarya ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise Cem Yılmaz Berrak Tüzünataç
Spor Diego Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:41:58. #1.15#
title