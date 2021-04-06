Son dakika haberleri | Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
Son dakika habere göre Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi
Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, Sakarya ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Bekir Şeyhanlı/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı