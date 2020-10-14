Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

14.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:57
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa ve Gaziantep illerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi. Faaliyetlerine devam ederek örgüte yeni eleman temin etmeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda çeşitli meslek gruplarından 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Seda Sayan Ercan Kesal Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Burak Yılmaz Manuel Fernandes Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 15:57:35. #1.14#
title