Şanlıurfa merkezli 'change' otomobil operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa merkezli "change" otomobil operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa merkezli

Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen "change" otomobil operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen "change" otomobil operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, Şanlıurfa ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, change yöntemiyle araçları piyasaya sürdükleri ve oto hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin andından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, change yöntemiyle piyasaya sürülen 5, çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil ele geçirilirken, hacizli durumdaki 2 otomobilin de parçalanarak satıldığı tespit edildi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
Küçük Muhammed'in 'kuş hırsızı' sanılarak dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

Küçük Muhammed'in 'kuş hırsızı' sanılarak dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldular
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Lionel Messi Alex Teixeira Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa merkezli 'change' otomobil operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 19:12:25. #1.17#