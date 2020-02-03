Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

03.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:35
Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

merkezli 4 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şanlıurfa, Antalya, Çankırı ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 8'i öğretmen 10 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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