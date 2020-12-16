Şanlıurfa merkezli 13 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 14 tutuklama
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Şanlıurfa merkezli 13 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 14 tutuklama

16.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:26
Şanlıurfa merkezli 13 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 14 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 1 Aralık'ta gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Sivas, Balıkesir, Antalya, Bingöl, Kayseri ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 3 kişi daha yakalandı.

Tüm zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Aralarında emekli bir albayın da bulunduğu çeşitli rütbelerdeki 14 kişi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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