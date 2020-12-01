Şanlıurfa merkezi FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 1 albay ve 1 yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 1 albay ve 1 yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 19 şüphelinin yakalanması için Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Sivas, Balıkesir, Antalya, Bingöl, Kayseri ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında aktif görevde olan bir albay ve yarbayın da bulunduğu çeşitli rütbelerdeki 19 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK