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Şanlıurfa Melek Mosso konseri

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa Melek Mosso konseri Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık 133 kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü'nde şarkıcı Melek Mosso, sahne aldı.

Şanlıurfa Melek Mosso konseri

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık 133 kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü'nde şarkıcı Melek Mosso, sahne aldı.

Şarkıcı Melek Mosso, Şanlıurfa'da sahne aldı. Şanlıurfa Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nce Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle kültürel mirasın önemine dikkat çekmek için 'Avrupa'dan Anadolu'ya Kültürel Miras'ın İzinde Kızılkoyun Nekropolü'nde Yaşamak' adlı konser düzenlendi. Kentin simgesi Balıklıgöl ve tarihi Urfa Kalesi'nin hemen yanı başındaki Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarlarının yer aldığı Edessa Krallığı dönemine ait Kızılkoyun Nekropolü'nde kurulan platformda sahne alan Melek Mosso, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Şanlıurfa Melek Mosso konseri

Şanlıurfa Melek Mosso konseri

Şanlıurfa Melek Mosso konseri

Şanlıurfa Melek Mosso konseri
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Haber: Şanlıurfa Melek Mosso konseri - Haberler
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