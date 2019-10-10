Şanlıurfa medya ordusu takip ediyor

10.10.2019 12:30

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (3)

TSK VE SURİYE MİLLİ ORDUSU SINIR HATTINDA

MEDYA ORDUSU TAKİP EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, toplu halde sınır hattına geldi. Akçakale dışındaki üs bölgesinden çıkan, üzerinde ağır silah bulunan pikapların da olduğu konvoydaki SMO askerleri, bayrak sallayıp, zafer işaretleri yaparak, sınır hattına ilerledi. Bölge halkının sevgi gösterisinde bulunduğu SMO unsurlarının ardından ise TSK birlikleri, çok sayıda zırhlı araçla aynı güzergahtan sınır hattına ilerledi. TSK ve SMO konvoyunu bölge sakinleri uğurladı. Konvoy, Tel Abyad sınırının batısına doğru ilerlemeye başladı. Konvoydaki zırhlı araçlarda bulunan askerlerin, sınırı geçerek, Fırat'ın doğusunda yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na katılacağı belirtildi.

Öte yandan askerlerin geçişinin ardından sınır hattında toplanan, aralarında Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın da bulunduğu kalabalık, askerler lehine sloganlar attı.

MEDYA ORDUSU TAKİP EDİYOR

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırına gazeteciler akın etti. Sınır hattındaki Akçakale'de kamp kuran, yerli- yabancı yüzlerce gazeteci, Türkiye'nin kara harekatı düzenlediği ve zırhlı birliklerin ilerlediği Suriye'nin Tel Abyad kentini gören hakim tepede konuşlandı. Canlı yayın araçları ile bölgede bulunan gazeteciler, harekata ilişkin gelişmeleri anlık olarak haber merkezlerine ulaştırıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

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Kaynak: DHA